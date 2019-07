Cos’è FaceApp e la challenge di invecchiamento che fa impazzire le star

Cos’è FaceApp, dove si scarica, è gratis e cosa sapere sulla challenge che sta facendo impazzire il web.

Lo stanno facendo tutti. Se si apre Instagram o Facebook siamo letteralmente invasi da foto di amici e personaggi famosi invecchiati brutalmente e rapidamente. Non è una misteriosa malattia degenerativa, ma solo un’app per selfie che vi permette di vedere come sarete da anziani. Si chiama FaceApp ed è già scattata la FaceApp Challenge una sfida a colpi di foto che sta letteralmente impazzando nel web. Ma vediamo meglio cos’è FaceApp, chi la può scaricare, come funziona e cosa sapere.

Cos’è FaceApp, l’app che fa impazzire il web

FaceApp è un app disponibile per smartphone che era nata diversi anni fa. Lanciata nel 2017 aveva già all’epoca avuto un notevole successo, ma ora l’app è tornata in voga perché i tecnici hanno apportato delle notevole migliorie e il risultato del vostro selfie invecchiato è ancora più realistico e a tratti preoccupante! Sono tantissime le star italiane e internazionali che si sono cimentati con questa app e, ovviamente, è scattata anche la challenge virtuale per cui se si viene taggati in una foto “invecchiata” siete chiamati a fare la stessa cosa e a taggare altre tre persone. Una catena di Sant’Antonio virtuale e moderna, ma con la stessa finalità.

FaceApp Gratis Online: come scaricarlo

FaceApp si può scaricare gratis sia dall’App Store di iOS che da Google Play Store. Per funzionare sfrutta l’intelligenza artificiale ed è in grado di invecchiare, ma anche di ringiovanire il soggetto che si fa il selfie con questa app. Sul web la mania di scattarsi foto nella versione “old” di noi stessi ha preso la mano a tutti e proprio grazie ai vip questa app è tornata di moda. Abbiamo visto Diego Passoni, di Radio Deejay, Lee Ryan e tantissimi altri cimentarsi con questo invecchiamento precoce per vedere come si sarà da vecchi. Voi avete già provato?

