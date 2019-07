Ultimo e la fidanzata Federica Lelli, ritorno di fiamma a Capri durante una romantica giornata in barca: la foto che li ritrae insieme.

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è tornato insieme a Federica Lelli. I due si erano lasciati dopo l’ultima esperienza di Ultimo a Sanremo, pare per i troppi impegni del cantante. Ma oggi sembra essere ritornato il sorriso e i due appaiono più felici che mai. Il settimanale Chi, infatti, li ha sorpresi mentre si trovavano in barca, precisamente a Capri. Dunque, i rumors e le indiscrezioni che parlavano di un avvicinamento dei due, sembrano essere confermati.

Ultimo e la fidanzata Federica Lelli: ritorno di fiamma a Capri

Per festeggiare il record di vendita dei biglietti del concerto negli stadi nel 2020, il cantante Ultimo si è concesso una fuga speciale sull’isola di Capri. E proprio con lui si trovava la fidanzata Federica Lelli. Dopo la crisi, dunque, ritorna l’amore. Eccoli nella foto scattata dal settimanale Chi:

