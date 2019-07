Adesso è praticamente ufficiale: Francesco Monte ed Isabella De Candio annunciano la loro storia d’amore, ecco la prima foto di coppia su Instagram.

Il momento tanto atteso è, finalmente, arrivato. Francesco Monte ha ufficializzato il suo fidanzamento con Isabella De Candia. Dopo diverse segnalazioni, il modello tarantino ha, così, pubblicato la prima foto di coppia su Instagram. Sono passati soltanto alcuni mesi dalla fine della sua relazione con Giulia Salemi, eppure, l’ex tronista di Uomini e Donne ha già ritrovato il sorriso. Non sarà stato un periodo affatto facile per il tarantino, questo è certo. Ma sembra che, con la vicinanza della modella, tutto sia passato. Ebbene. Siete curiosi, quindi, di conoscere questa prima foto di coppia ufficiale? Vi accontentiamo subito.

Francesco Monte ed Isabella De Candia, nuova coppia: la prima foto ufficiale

È, senza alcun dubbio, un periodo davvero splendido per Francesco Monte. Dopo essere entrato a far parte ufficialmente nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, noto talent di Rai Uno condotto da Carlo Conti, sembra che il modello tarantino abbia ritrovato il sorriso in ambito sentimentale. Se ne parlava già da tempo, è vero. Il modelo tarantino, infatti, dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia Salemi, è stato al centro di bollenti voci di gossip. C’è chi lo voleva accanto a Diletta Leotta. E chi, invece, ha sempre pensato che la sua nuova fiamma fosse Isabella De Candia. In effetti, così è stato. Pochissime ore fa, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato, sul suo account ufficiale di Instagram, la prima foto di coppia. Rendendo nota e, quindi, ufficiale la sua relazione con la giovane e bella modella. Ecco lo scatto in questione:

Insomma, sono davvero bellissimi insieme, non lo credete anche voi?

