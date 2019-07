L’ultimo gesto di Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi spiazza completamente tutti: ecco cosa ha deciso di fare la coppia.

Non è stato affatto un periodo facile per Francesco Chiofalo. Meno di un anno fa, l’ex di Temptation Island ha annunciato di avere un tumore al cervello. Dopo una lunga e complicata operazione e, soprattutto, dopo un’accurata riabilitazione, il giovane romano è ritornato più in forma di prima. Ha ritrovato anche l’amore. Colei che gli ha fatto battere il cuore è Antonella Fiordelisi, giovane modella salernitana ed ex concorrente di Temptation Island della stessa edizione di Francesco. Da quasi 4 mesi, ormai, i due fanno coppia fissa. Si amano alla follia, Francesco ed Antonella, tanto da voler compiere un gesto davvero incredibile.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: il ‘folle’ gesto spiazza

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Chiofalo ed Antonella Fiordelisi. Nonostante stiano insieme da pochissimi mesi, la coppia appare più innamorata che mai. Proprio per questo, quindi, pochissime ore fa, i due giovani ragazzi hanno mostrato ai loro sostenitori la prova tangibile del loro amore. Sia Francesco che Antonella, infatti, hanno compiuto un gesto davvero incredibile. Curiosi di conoscerlo? Ve lo diciamo immediatamente:

Da come si può vedere quindi, i due ragazzi si sono tatuati i rispettivi nomi sul polso. Insomma, un gesto davvero ‘folle’, ammettiamolo. Ma che spiega al meglio il loro profondo amore.

