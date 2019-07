Giulia De Lellis è protagonista di una clamorosa rivelazione social: ecco cosa ha dichiarato la bella influencer poco fa su Instagram.

È un periodo davvero splendente per Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, vive un periodo davvero magico. Non soltanto in ambito sentimentale. La storia d’amore con Andrea Iannone, a tal proposito, procede a gonfie vele. Ed entrambi, reduci da una fantastica vacanza, sembrano più affiatati e legati che mai. Anche in ambito lavorativo, però, Giulia è una vera e propria forza della natura. Recentemente, vi avevamo parlato di un progetto a cui l’influencer ha preso parte. E di cui era particolarmente entusiasta, ma che, d’altra parte, non aveva potuto svelare niente di più. A distanza di giorni, poi, è giunta la conferma. In questi giorni, la romana sarà alla prese con le registrazioni di Giortì. Ecco. È proprio durante una pausa che l’influencer si è lasciata andare ad una clamorosa rivelazione social.

Giulia De Lellis, la scioccante rivelazione: “Ho paura”

In fondo Giulia De Lellis è anche questo. Nonostante si mostri sempre con un sorriso smagliante sulle labbra, anche l’influncer più amata ed apprezzata di questi ultimi periodi ha le sue paure. Ne ha parlato pochissimi istanti fa su Instagram. A cuore aperto, com’è solita fare. Giulia, infatti, ha un rapporto davvero speciale con i suoi fan. È come se fossero la sua famiglia virtuale, insomma. E non perde mai occasione di farli sentire parte integrante della sua vita. Ecco. Poche ore fa, come dicevamo, ha raccontato ai suoi sostenitori una delle sue più grandi paure. Nulla di grave, ovviamente. Eppure Giulia, facendo riferimento all’applicazione che sta spopolando in questi giorni su Instagram, ha rivelato di aver paura di invecchiare. “È una cosa straordinaria, certo. Ma a me fa troppa paura”, ecco cosa dichiara l’influencer romana in merito a questa challenge davvero pazzesca.

