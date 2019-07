Giulia De Lellis e Gemma Galgani: la beauty influencer ha annunciato su Instagram che è in arrivo Giortì, il nuovo programma di Maria De Filippi.

Giulia De Lellis e Gemma Galgani faranno un programma insieme. Già tempo fa girava voce di un progetto lavorativo di questa insolita coppia. Ma oggi, è arrivata l’ufficialità dal profilo Instagram di Giulia. La beauty influencer, infatti, ha registrato una Instagram Story insieme a Gemma, con cui ha annunciato l’imminente arrivo di un nuovo programma. Si chiama Giortì. Ecco di cosa tratterà.

Giulia De Lellis e Gemma Galgani: in arrivo il programma Giortì

Giortì, di Witty Tv è un nuovo programma di Maria De Filippi attraverso cui verranno raccontate delle feste indimenticabili: ovvero sarà svelato tutto ciò che c’è dietro ad un grande party di compleanno, nascita, matrimonio o unione civile.

Il programma è una produzione Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi, ed andrà in onda su La5 nei prossimi mesi.

Oggi Giulia De Lellis e Gemma Galgani hanno iniziato le riprese di questa nuova trasmissione.

“Buongiorno ragazzi! Siamo in un posto stupendo, il mare ci fa da cornice e da sottofondo musicale”. “Stiamo per iniziare Giortì. Ce ne saranno delle belle, quindi mi raccomando. Noi non possiamo raccontarvi molto, però stiamo per arrivare. Nuovo programma”.

