Temptation Island 2019, cosa sarà accaduto a Jessica ed Alessandro dopo il programma? Si frequentano? Ecco un indizio social che mette le cose in chiaro.

Ieri sera, lunedì 15 Luglio, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island 2019. Puntata che, come anticipato in un nostro articolo, si è rivelato davvero imperdibile. Proprio ieri sera, infatti, c’è stato il tanto atteso confronto finale di una delle sei coppie in ‘gara’. Parliamo di Andrea Filomena e Jessica Battistello. La coppia di Padova che, dopo aver annullato il matrimonio, ha deciso di mettere in gioco il proprio sentimento. Ebbene. Il loro percorso, purtroppo, non è andato e, soprattutto, finito nei migliori dei modi. I due, infatti, durante il falò di confronto hanno deciso di uscire separati. Se non fosse per Jessica. Che, come detto più volte da lei, ha deciso di uscire dal programma insieme al single Alessandro Zarino. Ecco. I due, terminato il programma, si frequentano ancora? Ecco un indizio.

Jessica ed Andrea dopo Temptation Island 2019 si frequentano ancora?

Il confronto finale tra Jessica ed Andrea è stato davvero imperdibile. Durante tale momento, entrambi i ragazzi si sono detti tutto quello che, probabilmente in due anni e mezzo, non si sono mai detti. E, soltanto alla fine del loro confronto, hanno chiuso definitivamente la loro storia d’amore. Terminato, però, il falò di confronto, Jessica ha voluto rivedere Alessandro, il single con il quale aveva stretto un bel legame all’interno dell’Is Morus Relais. Ecco. I due giovani ragazzi, dopo il loro incontro, hanno deciso di uscire insieme dal programma. Di continuare la loro frequentazione, insomma. Ebbene. Dal momento che le riprese del programma sono terminate da un pezzo, la domanda è solo una: i due stanno continuando a frequentarsi? Ovviamente, non possiamo darvi una risposta certa. Nessuno dei concorrenti, infatti, può parlare ancora prima della fine della messa in onda di tutte le puntate. Eppure, però, sui social è emerso un indizio abbastanza ‘chiaro’. Su Instagram, infatti, i due ragazzi non si ‘seguono’. Cosa significherà, quindi? Aspetteranno per dare l’ufficializzazione oppure è finita subito tra loro due? Staremo a vedere.

