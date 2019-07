Temptation Island 2019: perchè Jessica rideva al falò con Andrea?

Jessica Temptation Island 2019: perché rideva durante il falò con Andrea.

Lo abbiamo visto tutti. Jessica, la fidanzata di Andrea, durante il falò di confronto di Temptation Island 2019 andato in onda ieri, lunedì 15 luglio, nella quarta puntata del viaggio dei sentimenti rideva. È arrivata ridendo. Ha visto Andrea e rideva. Ha guardato i video e rideva di nuovo. Perché? Soprattutto, cosa c’era da ridere in merito alla tragica situazione in cui si trovava?

Jessica e Andrea: il falò di confronto a Temptation Island

Jessica appena entrata a Temptation Island non ha mai nascosto il suo interesse verso il single Alessandro. I due hanno iniziato a frequentarsi durante il percorso del reality con buona pace del povero fidanzato Andrea che veniva chiamato talmente tante volte nel pinnettu da averci quasi preso la residenza. I video di Jessica con Alessandro erano continui e sono scivolati anche nell’estremo con lei che diceva al tentatore che era bellissimo e che si immaginava già fuori dal programma con lui. Insomma, Andrea non poteva resistere molto vedendo la donna con cui doveva sposarsi in un contesto del genere. Così chiede il primo falò di confronto e Jessica non si presenta. Ieri, finalmente, lei decide di confrontarsi con il fidanzato, ma lo fa ridendo.

Perché Jessica rideva durante il falò

Perché Jessica rideva durante il falò con il povero Andrea? La ragazza è arrivata e già le scappava da ridere, figuriamoci quando il suo ormai ex fidanzato le faceva notare tutto quello che aveva fatto a Temptation Island. I più maliziosi hanno pensato che lei e Andrea fossero d’accordo e che lei non riuscisse a trattenere le risate perché sapeva che era tutto finto. Volendosi però fidare della buona fede della Mennoia e del suo staff è più probabile che Jessica ridesse per due motivi: è giovane ed era in imbarazzo. Ognuno reagisce a modo suo e forse l’ex fidanzata di Andrea davanti ad una situazione di tensione ride istericamente. Oppure rideva perché veramente si è presa una cotta “fotonica” (per restare in tema) e quindi quel sorriso era tipico di chi si è innamorato di qualcun altro e nemmeno si pente di ciò che ha fatto.

Per ulteriori news su Temptation Island –> clicca qui