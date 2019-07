Com’era Laura Chiatti da bambina? Ecco che, pochissime ore fa, è spuntata la foto su Instagram: ecco l’incredibile e sorprendente trasformazione.

Laura Chiatti non ha bisogno di presentazioni. È, senza alcun dubbio, una delle attrici più belle, amate ed apprezzate nel nostro Paese. Con un carriera alle spalle davvero ricca di successo, la giovane moglie di Marco Bocci vanta un seguito clamoroso anche sui social. È soprattutto su Instagram che l’attrice da ampio sfoggio della sua bellezza. Con capelli chiari, occhi azzurri e viso acqua e sapone, Laura vanta, per l’appunto, una bellezza, un fascino davvero spropositato. Eppure, vi siete mai chiesti com’era da bambina? Certo, se adesso è bellissima, figuriamoci in tenera età. Proprio per questo, quindi, pochissime ore fa, è spuntata una strabiliante sua foto. Eccola nel dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Laura Chiatti da bambina: ecco la foto dell’incredibile trasformazione

È davvero molto attiva Laura Chiatti sui social. La bella e famosa attrice, infatti, non perde mai occasione di poter condividere con i suoi fan, e vi assicuriamo che ne sono davvero tantissimi, i momenti salienti della sua giornata. Sia quella lavorativa che familiare, ovviamente. Ma non solo. Perché, pochissime ore fa, la moglie di Marco Bocci, in occasione del suo compleanno, ha voluto condividere con i suoi sostenitori una foto davvero particolare. Come detto precedentemente, si tratta di uno scatto di Laura da bambina:

Insomma, da come si può vedere, la trasformazione c’è stata ed è evidente. Ma è giusto che sia così, ovviamente. In suddetto scatto, riproposto anche in alto, Laura aveva soltanto 4 anni. Adesso, con 33 anni in più, è completamente diversa. È matura, una donna in carriera, moglie e, soprattutto, una mamma. Eppure, da come si nota, alcuni particolari non sono affatto cambiati. Quei grandi occhi azzurri che, solo a guardarli, farebbero perdere la testa a chiunque, sono rimasti praticamente gli stessi. Così come i suoi capelli biondi e il visino angelico. Insomma, nonostante siano passati degli anni, Laura è sempre stratosferica. Non lo trovate anche voi?

Per ulteriori news su Laura Chiatti –> clicca qui