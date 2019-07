Mara Venier col ghiaccio sul volto dopo l’operazione: di che si tratta

Mara Venier si mostra con il ghiaccio sul volto dopo un’operazione: i fan si sono preoccupati, ecco di cosa si tratta.

Sul suo canale Instagram condivide sempre momenti esilaranti con i suoi fan: dai dispetti dei nipoti ai bisogni dei gabbiani nel suo terrazzo. Sempre sorridente e solare, la conduttrice di Rai 1 è uno dei personaggi televisivi più seguiti in Italia: le sue interviste a Domenica In raggiungono sempre alte percentuali di share. Poche ore fa però la Zia Mara, come si fa chiamare da tutti, ha fatto preoccupare i suoi fan: ecco cosa è successo.

Mara Venier col ghiaccio sul volto dopo l’operazione: ecco di che si tratta

Ha fatto preoccupare tutti i suoi fan questa mattina Mara Venier che si è mostrata sui social senza trucco con del giacchio in viso. Nulla di grave, rassicura la conduttrice: ha subito un intervento ai denti.

Ultimamente non aveva postato IG story e così tutti si erano preoccupati: pochi giorni di recupero e la famosa conduttrice Rai tornerà a far sorridere tutti con i suoi post sui social.

