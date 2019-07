L’ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella è incinta? Ecco la foto pubblicata su Instagram che ha alimentato il dubbio.

Ha finalmente ritrovato la felicità Sara Affi Fella. Dopo lo scandalo Uomini e Donne e dopo un conseguente periodo ‘nero’, l’ex tronista del dating show di Canale 5 ha ritrovato il sorriso. Grazie a Francesco Fedato, calciatore del Trapani, Sara è completamente rinata. Lo testimoniano, infatti, le continue foto e i numerosi video che la modella campana pubblica su Instagram. È proprio qui che, nelle ultime ore, l’Affi Fella ha condiviso uno scatto davvero emozionante. Che, però, allo stesso tempo insinua un grosso dubbio. Sara Affi Fella è incinta? Beh, è proprio questo l’interrogativo che, in queste ore, tutti i suoi fan si pongono. Ecco perché.

Sara Affi Fella è incinta? Lo scatto che fa pensare

Dopo alcuni mesi dallo scandalo di Uomini e Donne, Sara Affi Fella è ritornata sui social. Poco a poco, l’ex tronista è riuscita a riappropriarsi della sua vita. Ed, attualmente, sembra davvero invincibile. Merito, ovviamente, di Francesco Fedato, suo attuale fidanzato. I due trascorrono molto tempo insieme. E, da come testimoniato da alcune foto pubblicate su Instagram, la coppia sembra davvero affiatata, innamorata e spensierata che mai. Come dicevamo poco fa, però, sembra che ci sia una grossa novità per la coppia. Da come si può vedere dall’Instagram stories pubblicata, pochissime ore fa, dalla modella campana e riproposta anche in basso, sembra che ci sia qualcosa di fantastico che bolle in pentola. Sara, infatti, immortala il suo fidanzato mentre le bacia la pancia:

Cosa vorrà, quindi, significare questo gesto? Sara è in dolce attesa? Ovviamente, per il momento non c’è nulla di certo. Né l’ex tronista e né il calciatore si sono espressi al riguardo. Se così fosse, comunque, sarebbe una notizia davvero fantastica.

