Uomini e Donne, Sara Affi Fella incinta? L’ex tronista toglie ogni dubbio

Uomini e Donne, Sara Affi Fella è incinta? Mentre il gossip impazza, l’ex tronista ha deciso di rispondere ai rumors che girano sul suo conto.

Dopo lo scandalo a Uomini e Donne Sara Affi Fella ha ritrovato la serenità di cui aveva bisogno: oggi è fidanzata con Francesco Fedato, calciatore del Trapani. Si è lasciata alle spalle il percorso nello studio di Maria De Filippi e finalmente, come si nota sui social, vive la sua vita serenamente e senza timore di guerre mediatiche contro di lei. Il suo profilo Instagram è seguito da molti e ieri sera è spuntata una IG story che ha fatto pensare tutti: Sara è incinta? E’ durata meno di 24 ore la notizia di un’ipotetica gravidanza perchè la napoletana pochi minuti fa ha rotto il silenzio. Ecco cosa ha dichiarato.

Sara Affi Fella incinta? Arriva la risposta dall’ex tronista

Dopo neanche 24 ore è arrivata la smentita di una presunta gravidanza: l’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, non è incinta. Lo ha annunciato tramite un IG story questa mattina rivelando anche il motivo di quello scatto che ha fatto nascere la curiosità.

“Non mi sentivo bene ed il mio fidanzato mi ha fatto un po’ di coccole, non vi smentite mai“: sono queste le parole della napoletana che smentiscono del tutto le voci di una sua gravidanza. Nonostante il loro amore sia molto forte, non è ancora il momento di fare un passo così grande.

