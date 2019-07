Temptation Island 2019, chi è Maddalena Vasselli: età, carriera e vita privata della single che ha stregato Nicola, il fidanzato di Sabrina.

Colpi di scena ed emozioni continua nella nuova edizione di Temptation Island. Il reality dedicato alle coppie ha conquistato il pubblico anche quest’anno. Merito delle vicende intriganti e dei flirt nati tra i fidanzati e le tentatrici. Tra queste ultime, c’è anche lei, Maddalena Vasselli, la mora che sembra aver stregato Nicola Tedde, il giovane fidanzato di Sabrina Martinengo. Scopriamo qualcosa in più sulla bellissima tentatrice.

Chi è Maddalena Vasselli Temptation Island 2019: tutto sulla single vicinissima a Nicola

33 anni, mora e irresistibile: Maddalena Vasselli è una delle 12 tentatrici scelte per questa edizione di Temptaion Island. È di Roma e lavora come rappresentante in una multinazionale. La tentatrice è mamma: Maddalena ha infatti una figlia di 13 anni, nata dal matrimonio col suo ex marito, col quale però ha interrotto ogni rapporto dopo la separazione. Tra i suoi flirt famosi, c’è quello con Federico Manzolli, ex marito di Sabrina Ghio, amatissima tronista di Uomini e Donne ed ex allieva di Amici. Maddalena si è fatta notare a Temptation per il suo rapporto con Nicola, il fidanzato di Sabrina. Dopo la sofferenza iniziale a causa del legame tra la sua fidanzata Sabrina e il single Giulio, Nicola ha infatti deciso di iniziare a pensare a se stesso e a godersi questa esperienza. E, a quanto pare, è nato un bel feeling proprio con Maddalena, che sembra ricambiare l’interesse del concorrente. Come finirà la loro avventura sull’isola delle Tentazioni? Staremo a vedere. Intanto, cosa aspettate a seguire Maddalena su Instagram? Ecco il suo profilo:

