Annalisa, la confessione in intimo su Instagram ai fan: “Ebbene sì…”

Foto Annalisa Scarrone Instagram: lo scatto in intimo che fa sognare i fan, ma c’è anche una confessione pazzesca.

Annalisa Scarrone è una di quelle cantanti nate dal programma di Amici di Maria De Filippi con una voce bellissima, un carattere silenzioso, ma lo stesso tempo che si è sempre fatto rispettare e che si è contraddistinto dagli altri per la sua purezza e genuinità. Sono stati gli ingredienti perfetti per dare vita ad un personaggio nel mondo della musica italiana che durerà sicuramente nel tempo. E infatti dagli esordi con Diamante lei e luce lui di Annalisa Scarrone è passato molto tempo e ora la cantante nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi è pronta a far sognare tutti i suoi fan con moltissime nuove Hit.

Annalisa Scarrone in intimo su Instagram fa una confessione

Eppure per ora Annalisa fa una confessione i suoi seguaci su Instagram e postando una foto in bianco e nero di lei in intimo dichiara: “Ebbene sì non sono ancora riuscita ad andare al mare”. La cantante brama per un po’ di relax e un po’ di vacanze, ma intanto sembra che il suo fisico seppur magari un po’ più pallido rispetto a quello di altri, non abbia per niente risentito della carenza di sole. Bellissima, addominale scolpito e uno stile e un decolté straordinario che ovviamente ha fatto impazzire tutti i suoi fan che hanno premiato questa foto con oltre 62 mila like in poche ore. Intanto i fan restano comunque in attesa che Annalisa si possa concedere il meritato riposo, ma sono in molti che sperano che dopo Avocado Toast,il suo ultimo singolo, arrivino anche degli altri brani da poter cantare con i quali divertirsi e scatenarsi durante quest’estate 2019

Visualizza questo post su Instagram Ebbene sì non sono ancora riuscita ad andare al mare 🌊 😭 #maremaremare Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 16 Lug 2019 alle ore 12:46 PDT