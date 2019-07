Annekee Molenaar, ecco chi è l’incantevole fidanzata di Matthijs De Ligt. La modella olandese ha già stregato i tifosi bianconeri

Matthijs de Ligt è ufficialmente un calciatore della Juventus. Il giovane talento costato 70 milioni ai campioni d’Italia, è stata per lungo tempo nel mirino, fino alla chiusura effettiva dell’accordo. Ieri in tarda serata l’ex capitano dell’Ajax è atterrato a Torino, pronto ad iniziare la sua nuova avventura in bianconero, ma molti si staranno chiedendo se la sua nuova fidanzata, che oggi si è presentata con lui allo JMedical, rimarrà in Italia o meno. L’olandese, oltre al cambio squadra, ha infatti da poco cambiato anche fiamma. Scopriamo insieme chi è.

Annekee Molenaar è il nome della nuova fidanzata di De Ligt. Età, vita privata e carriera della modella

AnneKee Molenaar è il nome della giovanissima modella che da un po’ ha fatto breccia nel cuore di Matthijs de Ligt. Molti ricorderanno l’ex capitano accanto ad Annick Diekman, sua storica compagna d’infanzia, ma qualcosa è cambiato d’improvviso. La prima uscita pubblica della nuova coppia c’è stata in occasione del galà Golden Boy. I due hanno sorpreso i follower per un motivo giustificato: vista la poca interazione, Matthijs ancora non aveva comunicato la fine della sua precedente storia e così sono piovute le prime critiche. La bellissima modella figlia di Keje Molenaar, anche lui ex giocatore dell’Ajax, ha fatto sapere nel corso di qualche intervista passata che però sia stata corteggiata solo dopo il nuovo status single di Matthijs. Annekee non si è mai dichiarata tifosa, nonostante il passato del papà e l’influenza del fidanzato, ma si dice amante dei fornelli e delle serie tv. La ventenne olandese si è fatta notare per la sua prestanza fisica e il suo viso angelico. Dopo gli apprezzamenti in Olanda, AnneKee ha già conquistato i tifosi bianconeri, come prevedibilissimo d’altronde. La Molenaar è da anni una delle indossatrici più ricercate in tutti i Paesi Bassi e non smette di girare il Mondo a caccia di passerelle internazionali, in cui mostrare il suo viso scultoreo e il suo sguardo magnetico. Siamo sicuri che Torino, sponda bianconera e non solo, saprà accoglierla a braccia aperte.

