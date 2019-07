Beatrice Valli attaccata dai fan: “I peli si potevano evitare volentieri”

Beatrice Valli Instagram: foto in vacanza, ma i fan l’attaccano per i peli.

Beatrice Valli, classe 1995, Capricorno, è la compagna di Marco Fantini e proprio nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, è dove si sono incontrati e innamorati. I due hanno una figlia e vivono una storia d’amore bellissima che condividono con i fan sui social, specialmente su Instagram, senza mai esagerare con il lusso e quindi apprezzati soprattutto per la loro semplicità e genuinità.

Beatrice Valli chi è, figli e fidanzati

Beatrice Valli ha comunque un altro figlio, Alessandro, avuto da un calciatore mentre con Marco Fantini hanno dato alla luce la piccola Bianca. Beatrice Valli ha iniziato a lavorare prima nel negozio di suo zio, poi dopo aver partecipato al coca-cola Summer Festival come inviata nel backstage della manifestazione, ha iniziato a farsi conoscere. Inoltre sulla pagina social Beatrice è seguitissima dalle fan e dà alle suoi seguaci molti consigli di bellezza, molti outfit e consiglia anche dei prodotti da poter utilizzare per la propria Beauty routine.

Foto Beatrice Valli Instagram: i peli di troppo

La Valli ha dichiarato che cerca di rispondere sempre a tutti i suoi fan nel ritagliandosi ogni sera almeno un’ora da dedicare a loro. Chissà quindi cosa risponderà a queste critiche sono piovute sulla sua ultima foto. La Valli si trova in vacanza a quanto pare ed è a Cuixmala in Messico. La ragazza si è scattata una foto semplicissima seduta ad un tavolo con un bouquet di fiori in testa che ricorda molto quello di Frida Kahlo. In primo piano però c’è un braccio, il suo, dove oltre a notare il tatuaggio con il nome del figlio Alessandro si vedono anche un po’ di peli sulle braccia. Cosa più che normale nel 2019 dove una donna può decidere se depilarsi o meno. Eppure ci sono stati alcuni fan che hanno notato immediatamente questa cosa e l’hanno segnalata dicendo che questi peli sulle braccia si potevano evitare. Fortunatamente le fan di Beatrice Valli l’hanno assolutamente difesa dicendo che deve sentirsi liberi di essere se stessa e che se non aveva voglia di fare la ceretta o di sistemare perfettamente i peli sulle braccia doveva essere libera di farlo e così i commenti negativi sono stati immediatamente surclassati dalle cose positive su di lei.

Per ulteriori news su tutti i personaggi dello spettacolo CLICCA QUI