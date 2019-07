Belen Rodriguez, foto hot col gelato: followers scatenati su Instagram

Belen Rodriguez, foto hot col gelato: followers scatenati hanno commentato la foto postata su Instagram dalla showgirl argentina.

Belen Rodriguez questa sera ha totalmente fatto impazzire Instagram. Il motivo? Uno scatto hot mentre mangia un gelato. La showgirl argentina è solita condividere foto provocanti mettendo in mostra il suo bellissimo corpo. Questa volta si lascia andare con un gesto che ha scatenato i suoi quasi 9 milioni di followers che hanno inondato di commenti la foto di Belen.

Belen Rodriguez dopo una giornata di relax in barca a Capri con il marito Stefano De Martino e altri amici, ha condiviso con i suoi followers uno scatto davvero hot:

Visualizza questo post su Instagram 𝐹𝑅𝐸𝒮𝐻 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 17 Lug 2019 alle ore 11:35 PDT

In pochissimi minuti, la foto è stata commentata da migliaia e migliaia di utenti. Chiaramente, i commenti allusivi sono tantissimi. Così come le battute non si sono sprecate.

A condire il tutto c’è anche la particolarità che Belen si trova al mare e, precisamente, in costume da bagno. Dobbiamo ammettere, dunque, che lo scatto è davvero provocante ed è impossibile non lasciare un like di apprezzamento alla bella showgirl argentina.

Recentemente, inoltre, si è parlato del suo ritorno in TV con il programma Tu Si Que Vales, così come si parla di un eventuale secondo matrimonio con Stefano De Martino.

