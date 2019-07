Addio Andrea Camilleri, l’inventore di Montalbano si è spento a 93 anni

Addio ad Andrea Camilleri: lo scrittore ed autore televisivo e teatrale italiano, inventore di Montalbano, si è spento a 93 anni.

Ci ha lasciati questa mattina Andrea Camilleri, lo scrittore italiano. Famoso per essere uno dei racconta storie più interessanti in Italia: autore, tra tante opere, del famoso Montalbano, il romanzo che narra la vita e le esperienza del famoso commissario siciliano. Dopo essere stato ricoverato per giorni in rianimazione per un arresto cardiaco, questa mattina, all’età di 93 anni, Andrea Camilleri si è spento. L’annuncio arriva dall’ASL di Roma 1 con un comunicato: con profondo cordoglio alle 8.20 lo scrittore è deceduto.

Si è spento questa mattina alle 8.20 all’ospedale Santo Spirito di Roma, lo ha annunciato l’ASL con un comunicato. Andrea Camilleri era malato da tempo: era afflitto dalla cecità e da gravi condizioni fisiche. I 93 anni si facevano sentire, nonostante la sua mente continuasse a produrre storie.

Nato a Porto Empedocle, in Sicilia, nel 1925: non è stato solo uno scrittore, ma anche un drammaturgo, autore televisivo e teatrale, radiofonico ed un militare antifascista. Il personaggio famoso da lui creato è il commissario Montalbano interpretato dall’attore Luca Zingaretti nella serie televisiva ispirata ai romanzi di Camilleri. La storia del noto commissario di Vigata ha avuto uno straordinario successo di critica e pubblico. Sono tantissime le opere letterarie firmate Andrea Camilleri come “Un filo di fumo”, “La forma dell’acqua”, “Il re di Girgenti”.

Ha lasciato un grande vuoto nella cultura italiana.

