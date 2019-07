In queste ore, Caterina Balivo è a Capri con la sua famiglia: la foto in costume è davvero pazzesca, ma un dettaglio cattura l’attenzione di tutti.

È estate anche per Caterina Balivo. E, dopo aver trascorso un po’ di tempo con la sua famiglia in montagna, è tempo per la bella conduttrice de Vieni da Me di godersi un po’ di mare. E dove andare se non a Capri? Sappiamo, infatti, che Caterina è napoletana. E, tra l’altro, è davvero molto legata alla sua terra origine. E sarà proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di trascorrere parte delle sue vacanze estive proprio su quest’isola. Tra l’altro, pochissime ore fa, la bella e brava conduttrice ha condiviso uno scatto su Instagram proprio mentre è in barca. E non solo. Indossa, infatti, un fantastico monokini nero. Eppure, è ben altro a catturare l’attenzione di tutti. Ecco di cosa parliamo.

Caterina Balivo, foto in costume a Capri: il dettaglio che ‘colpisce’

Prima di iniziare questa fantastica e strabiliante seconda stagione di Vieni da Me, Caterina Balivo ha bisogno di staccare la spina. È stato un anno molto duro ed impegnativo per lei e così, per riprendere alla grande a settembre, c’è bisogno di tranquillità, sole, relax e mare. D’altronde, Caterina è mediterranea, sente proprio questa esigenza. In questi giorni, infatti, è Capri insieme alla sua famiglia. Lo testimonia uno scatto Instagram condiviso, tra l’altro, poche ore fa sul suo profilo ufficiale. Come dicevamo precedentemente, Caterina è in barca. Ed indossa un fantastico costume nero che, tra l’altro, evidenzia sempre di più la sua perfetta forma fisica. Eppure, c’è chi, invece, guarda ben altro. Guardate un po’ questi commenti:

Ecco, è proprio questo dettaglio che cattura l’attenzione e che, ovviamente, colpisce più di tutto. Tanto da spingere, ad alcuni suoi fan, a commentare in questo modo. Commenti che, ovviamente, non sono sfuggiti a Caterina. E che, d’altro canto, non vuole cancellare perché, stando a quanto dice, vuole dimostrare ben altro.

