Chiara Nasti torna single, è finita con Ugo: lo sfogo del suo ex su Instagram spiazza i fan. Ecco cosa ha dichiarato.

Chiara Nasti è tornata single. Proprio nel periodo in cui la sua sorellina Angela ha ufficializzato la sua relazione col calciatore Kevin Bonifazi, l’influencer ha interrotto la sua duratura storia d’amore col suo fidanzato storico, Ugo Abbamonte. Ed è stato proprio il ventiduenne a rompere il ghiaccio su Instagram, dove ha pubblicato un lungo sfogo. Ecco cosa ha raccontato sulla fine della sua storia: le parole su Chiara hanno spiazzato i fan.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Nasti, lo sfogo del suo ex Ugo: “Voglio e pretendo rispetto”

Chiara Nasti e Ugo sembravano essere davvero inseparabili. L’amore che li legava è stato protagonista anche all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, quando l’influencer napoletana decise di abbandonare il reality per la troppa mancanza della sua famiglia e del suo Ugo. Invece è successo anche a loro: Chiara e Ugo si sono ufficialmente lasciati. Non è ancora chiaro il motivo principale della rottura, ma l’ex fidanzato di ‘nastilove’ ha deciso di dire la sua sulla questione. L’ha fatto attraverso una Instagram Story, in cui si è lasciato andare a un lungo sfogo. Date un’occhiata:

Un lungo sfogo in cui Ugo non solo difende la sua ex fidanzata, che definisce una persona incredibile, ma chiede rispetto per quello che è stato un sentimento con la S maiuscola. Alcuni problemi avrebbero ‘logorato il rapporto’, ma dietro la loro rottura non c’è stato niente di irrispettoso. Insomma, nessun tradimento o mancanza di rispetto: dalle parole di Ugo traspare tutto l’affetto che, nonostante tutto, prova e proverà per la sua ex fidanzata. E voi, che idea vi siete fatti sulla fine della storia tra Chiara e Ugo?

Per tutte le altre news sui personaggi più amati e seguiti sul web CLICCA QUI