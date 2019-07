Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita nel mirino dei suoi followers per un particolare davvero pazzesco della sua ultima foto: lei risponde.

Uomini e Donne, si sa, è un programma davvero molto seguito. Il suo è un pubblico davvero molto vasto. A partire, da una fascia di età avanzata fino a giovani. Ma non solo. Soprattutto per le persone che decidono di parteciparvi è visto principalmente come una sorta di trampolino di lancio. Tantissimi attuali personaggi pubblici, in qualche modo, hanno iniziato la loro scalata verso il successo proprio dopo la loro apparizione al dating show di Canale 5. È capitato a Giulia De Lellis, ad esempio, e tante altre ancora. Tra cui spunta la figura di Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi. Ecco. È proprio lei che, pochissime ore fa, è finita nel mirino dei suoi followers per un particolare ‘bizzarro’ presente all’interno della sua ultima foto. Ecco di cosa parliamo.

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel mirino: ecco perché

Appena uscita dagli studi di Uomini e Donne, Martina Luchena è diventata, a tutti gli effetti, un personaggio pubblico. Esperta di consigli riguardanti il make-up, beauty routine e chi ne ha più ne metta, l’ex corteggiatrice vanta un seguito davvero pazzesco. Soprattutto su Instagram. Ed è proprio qui che, pochissime ore fa, la giovane ragazza è finita nel mirino dei suoi sostenitori per una foto pubblicata. Ed, in particolare, come dicevamo, per un particolare che i suoi fan, con l’occhio attento e vigile, non hanno potuto fare a meno di notare. Ecco qual è la foto in questione. Ed i relativi commenti.

Da come si può vedere quindi, Martina si lascia immortalare durante un momento davvero traumatico per tutte le donne casalinghe: la cena. Ecco. Alcuni suoi fan, anziché notare la bellezza della ragazza acqua e sapone, hanno notato un altro dettaglio.

Insomma, sono davvero molto attenti questi followers, no?

