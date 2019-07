Temptation Island 2019, come saranno andate le cose tra David e Cristina dopo il falò di confronto? Poche ore fa, è spuntata una clamorosa indiscrezione.

Il viaggio di Temptation Island 2019 sta continuando. Nonostante, tre delle sei coppie abbiano già abbandonato il programma, il percorso della altre rimanenti, invece, procede alla grande. Nella puntata andata in onda lunedì 15 Luglio non solo abbiamo assistito al confronto finale tra Andrea Filomena e la sua fidanzata (ex?) Jessica Battistello, ma anche al falò di Cristina Incorvaia e David Scarantino, la coppia nata negli studi di Uomini e Donne Over. Ecco. Dopo un lungo ed intenso battibecco, i due hanno decisi di uscire insieme dal programma. Ebbene. Ma, attualmente, stanno ancora insieme? Ecco la segnalazione spuntata sul web poche ore fa.

David e Cristina di Temptation Island 2019 stanno ancora insieme? Ecco cosa è emerso

La loro storia d’amore è iniziata pochissimi mesi fa sotto i riflettori. È proprio negli studi di Uomini e Donne Over che David Scarantino e Cristina Incorvaia si sono conosciuti, frequentati e, dopo mille tira e molla, fidanzati. Il loro non è un fidanzamento facile. Tanto che, prima di partire per Temptation Island, la coppia aveva litigato da poco. E, tra l’altro, il loro viaggio nei sentimenti è stato completamente diverso. Se David, infatti, ha cercato di capire realmente il sentimento nutrito per la donna; Cristina, dal canto suo, ha instaurato un bel rapporto con il single Sammy. I due, infatti, trascorrevano tantissimo tempo insieme. Tanto da suscitare la reazione del cavaliere. Per questo, quindi, un confronto immediato. È proprio in questo momento che, nonostante un iniziale tentennamento di Cristina, la coppia ha deciso di uscire insieme dal programma. David, con il loro amore, è certo che si possano superare tutti i problemi. Ebbene. A distanza di alcuni giorni dalla messa in onda della puntata, spunta una clamorosa segnalazione social riguardante la loro vita dopo il falò:

A quanto pare, quindi, dopo il falò i due si sono definitivamente lasciati. Sarà vero? Non ci resta che attendere.

Per ulteriori news su temtpation island 2019 –> clicca qui