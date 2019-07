Elodie, lo scatto bollente conquista il web: invasione di commenti per il fisico mozzafiato. E’ subito boom di like e commenti

Protagonista di una delle hit che sta spopolando, Elodie Di Patrizi è sempre al centro del gossip. Dopo la notizia del fidanzamento con il suo compagno di avventure musicali, l’ex concorrente di Amici sa come farsi apprezzare sul web. I numerosi scatti in cui mostra la sua splendida forma non smettono di fare stragi di cuore. La Di Patrizi, che nell’ultimo periodo ha sempre sfoggiato look mozzafiato, mettendo in mostra le sue curve e risaltando il suo sguardo sensuale, ha ancora una volta scaldato le temperature con uno scatto in cui si mostra in tutto il suo splendore.

Elodie,lo scatto bollente la rende protagonista del web. Le sue curve e lo sguardo provocante scatenano i fan

Uno degli ultimi post di Elodie Di Patrizi ha letteralmente mandato in escandescenza il pubblico di Instagram. La bella cantante, che dopo Amici ha trovato la strada del successo, è apparsa in costume in una forma smagliante. Fisico mozzafiato e curve al posto giusto che hanno lasciato i suoi follower a bocca aperta. Tra tutte le protagoniste che stanno infiammando l’estate, Elodie non perde occasione per conquistare punti. Un vero e proprio successo tra like e commenti, che in pochissime ore hanno invaso il profilo della nuova protagonista dell’estate.

La cantante ventinovenne, dopo il tormentone “Pensare male” con i The Kolors, è già in vetta alle classifiche con il suo nuovo brano “Margarita”, in cui duetta con Marracash. Cosa avrà pensato la sua nuova fiamma? L’unica cosa certa è che una bellezza così, potrebbero invidiargliela tutti quanti.

