Emily Ratajkowski mette in mostra il lato B su Instagram e lascia tutti a bocca aperta. Lo scatto hot su Instagram è diventato famoso in pochi minuti.

È una delle modelle più sexy di sempre: Emily Ratajkowski è diventata una vera icona nel mondo delle passerelle, delle copertine più famose e del cinema. La sua bellezza e la sua sensualità fanno impazzire il parterre maschile che la segue: anche sui social non ha vergogna di mettere in mostra le sue curve mozzafiato. Negli ultimi minuti ha fatto letteralmente impazzire tutti: uno scatto con il lato B in primo piano ha creato il panico su Instagram. Vediamo lo scatto.

Emily Ratajkowski scatto hot su Instagram: il lato B della modella infiamma Instagram

Sa sempre come stupire i suoi follower: Emily Ratajkowski ha infiammato Instagram con un post da capogiro. Oltre 1 milione di like ha raggiunto lo scatto con il suo lato B in primo piano: in pochi minuti la foto è diventata virale. Ecco di cosa stiamo parlando:

Whatcha looking at Colombo? 🐾

Non servono troppe parole per descrivere Emily Ratajkowski, in arte sui social “Emrata”: la modella statunitense è una delle più seguite ed amate nel mondo della moda e del cinema. La 28enne ha interpretato diversi ruoli in film famosi come “Gone Girl, l’amore bugiardo” o “Come ti divento bella”, “Lying and Stealing”.

