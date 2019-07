Giulia Salemi e Paola Di Benedetto insieme: le due ex di Francesco Monte a pranzo insieme. È nata un’amicizia?

Proprio a poche ore dalla prima foto ufficiale di Francesco Monte con la sua nuova fiamma Isabella De Candia, due ex del bel pugliese si sono mostrate insieme su Instagram. Di chi si tratta? Di Giulia Salemi, l’ultima fidanzata di Monte, e di Paola Di Benedetto, la naufraga con cui Francesco ha avuto un flirt dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi. Sembra strano vedere unite due persone che hanno ‘condiviso’ uno stesso amore, ma le due splendide ex di Monte hanno spiazzato tutti con un video postato oggi sui social Scopriamo di più.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia Salemi e Paola Di Benedetto insieme: “Donne power si riuniscono!”

Giulia e Paola non sono proprio le due persone che ci aspettiamo di vedere a pranzo insieme. Le due bellissime more infatti hanno una cosa in comune, o meglio una persona. Si tratta di Francesco Monte, col quale la Salemi si è lasciata da poco e la Di Benedetto ha vissuto un breve flirt. Le due ragazze si mostrano insieme a pranzo. E sembrano davvero essere più unite che mai. “Le donne power si riuniscono“, dice Giulia ripresa col cellulare da Paola, che posta il video nelle sue Instagram Stories. Ecco una foto tratta dal video:

Ebbene si, Giulia e Paola sembrano essere diventate davvero buone amiche. Un’unione, questa delle due ex del tronista di Uomini e Donne, molto apprezzata dai fan, che amano la ‘solidarietà’ tra donne. Figuriamoci tra due ‘ex’! Complimenti alle donne power Giulia e Paola!

Per tutte le ultime news su Giulia Salemi e Paola Di Benedetto e le showgirl più amate sui social CLICCA QUI