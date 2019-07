Johanna Maggy da capogiro: la moglie di Fabio Volo fa impazzire Instagram

Foto Johanna Maggy su Instagram senza veli: i fan impazziscono per la sirena di Ibiza.

La moglie di Fabio Volo, Johanna Maggy, è una insegnante di yoga, coach olistica e soprattutto una donna bellissima sia dentro che fuori. Da poco ha pubblicato il suo primo libro intitolato Splendere. Piccoli incantesimi per brillare ogni giorno. Da diverso tempo ormai Johanna ha pubblicato un blog di lifestyle intitolato Mothers’ Spell in cui parla un po’ di tutto dal benessere, alla maternità, all’alimentazione.

Instagram, Johanna Maggy in costume a Ibiza

Il fisico di Johanna Maggy è bellissimo e lo si può ammirare continuamente su Instagram sia sul suo profilo personale sia su quello di del blog che gestisce. Attualmente Johanna, Fabio Volo e i due bambini si trovano in vacanza in Spagna tra Ibiza e Formentera dove Fabio Volo sta cercando di scrivere il suo libro, mentre Johanna si dedica al riposo, relax e incontri con amici. Da poco la moglie di Fabio Volo ha pubblicato su Instagram una foto scattata da un’amica che la ritrae in una pozza d’acqua ad Ibiza circondata da un paesaggio meraviglioso fatto di rocce con indosso soltanto gli slip e nient’altro sopra. I fan ovviamente sono impazziti di gioia per questo scatto, moltissime anche le donne che hanno commentato l’immagine sostenendo appunto che Johanna sia magica oltre che meravigliosa e c’è anche chi chiede dove sia questa bellissima spiaggia. La moglie di Volo viene definita come una sirena, una sirena senza veli in questo caso, di una bellezza senza fine. Tra i like ovviamente spunta quello del marito Fabio Volo e tantissimi altri che hanno voluto premiare questa foto con un piccolo cuore simbolo della loro presenza e della loro vicinanza.

Visualizza questo post su Instagram Magic ✨💛✨ 📸 @sara_sigurdardottir Un post condiviso da Johanna Maggy (@johannamaggy) in data: 17 Lug 2019 alle ore 12:36 PDT