Pamela Prati e il caso dello sposo fantasma Mark Caltagirone ritornano a far parlare gli italiani appassionati di gossip. Dopo il clamore mediatico che ha scatenato questa vicenda, “l’affare Pratiful” diventerà un film. Come preannunciato dall’agente Eliana Michelazzo, il film racconterà tutta l’assurda vicenda che ha visto coinvolti decine di personaggi e volti noti alla TV.

Come riporta il giornale di gossip Novella 2000, la pellicola si intitola “Mark Caltagirone: una storia italiana”. Ecco da chi sarà composto il cast.

Pamela Prati, la vicenda Mark Caltagirone diventa un film: ecco il cast

Il film Mark Caltagirone: una storia italiana sarà diretto da Gianni Ippoliti, conduttore di “Detto Fatto” e “Sabato in”. La prima proiezione arriverà il 23 luglio, durante le giornate internazionali del cinema lucano a Maratea.

Per la precisione si tratta di un corto, che nasce per informare il pubblico ora che la trasmissione di Barbara D’Urso è in pausa estiva, per svelare i clamorosi retroscena finora rimasti nell’ombra

Nel film la conduttrice di canale 5 sarà interpretata da Elisa Bartolotti.

Pamela Prati e Mark Caltagirone saranno a loro volta interpretati da Fabiana Latini e Massimo Di Carlo. Ancora non sono note le attrici che interpreteranno Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Ippoliti ha spiegato a Novella2000 che: “Il corto è nato da una semplice considerazione: Barbara D’Urso è andata in vacanza ed era necessario assicurare un prosieguo a un fatto così avvincente che ha coinvolto emotivamente tutti gli italiani. Dopo sei mesi di trasmissioni televisive sulla vicenda, bisognava continuare quel racconto ricco di capovolgimenti e inaspettati colpi di scena che non poteva morire improvvisamente”.

