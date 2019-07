Raffaella Fico beccata con Francesco, l’ex di Paola Caruso, padre del suo bambino: l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi.

Tutti conosciamo Francesco Caserta, l’ex di Paola Caruso. La Bonas di Avanti un Altro ha parlato a lungo della fine della sua relazione con Francesco, soprattutto per la mancata volontà di quest’ultimo di riconoscere il suo piccolo Nicolino. Nelle ultime ore, l’imprenditore è tornato al centro del gossip, ma stavolta non c’entra nulla la Caruso. L’ex fidanzato della showgirl è stato beccato con un altro volto noto della tv. Si tratta di Raffaella Fico. Scopriamo i dettagli dello scoop lanciato da Chi.

Raffaella Fico beccata con l’ex di Paola Caruso: è nato un amore?

È nata una nuova coppia? Secondo Chi sì! L’ex gieffina Raffaella Fico sarebbe stata beccata a Brescia con Francesco Caserta, l’ex di Paola Caruso, ‘famoso’ per aver abbandonato la ragazza dopo la notizia della gravidanza. Pare che l’imprenditore abbia definitivamente archiviato la sua storia con la Bonas, godendosi un weekend romantico in un resort con Raffaella. Secondo quanto riportato su Chi, i due sarebbero stati scortati da guardi del corpo durante le loro uscite. Insomma, una relazione che forse la coppia vuole tenere ancora al segreto? Per ora ovviamente non c’è nulla di ufficiale. Ma se il ‘pettegolezzo’ dovesse rivelarsi fondato, come la prenderà la bella Paola? Non ci resta che attendere conferme o smentite dalla nuova coppia dell’estate.

