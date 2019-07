Viktorija Mihajlovic fa commuovere tutti con un post pubblicato su Instagram per il papà Sinisa, affetto da leucemia.

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ed ex calciatore, è affetto da leucemia ed in tanti lo stanno sostenendo in questo percorso di cura. La notizia della malattia ha scosso tutto il mondo del calcio e non solo ma l’allenatore è pronto a combattere per vincere contro questo grande male che l’ha colpito. Nelle ultime ore, la figlia Viktorija ha fatto commuovere tutti con un post su Instagram.

Viktorija Mihajlovic, pensiero per papà Sinisa: le parole sono commoventi

Un meraviglioso video di lei piccina che viene portata in spalla dal padre: i protagonisti del clip sono Viktorija e Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna è stato colpito da un grande male, la leucemia, ed una delle due figlie ha commosso tutti con un post su Instagram.

“Io ho un principe azzurro. Davvero? E com’è? È l’uomo più bello del mondo! E ti vuole bene? Si, mi ha amata dal primo giorno che sono nata. Non ti credo. È vero, lui ama me e io amo lui. Davvero? Come si chiama? Ha un nome, ma io lo chiamo… Papà”: si legge come didascalia del post.

È un momento delicato per la famiglia Mihajlovic ma, come detto dall’allenatore in conferenza stampa, la malattia sarà sconfitta usando tutte le forze necessarie con l’aiuto delle cure e della forza dei familiari ed amici.

