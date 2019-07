La Sirenetta, Harry Styles, ex One Direction nei panni del principe Eric?

Harry Styles sarà Eric de La Sirenetta nel prossimo live action della Walt Disney: la notizia fa impazzire i fan.

C’è stato un lungo parlare a proposito della nuova versione live action della Sirenetta, classico della Walt Disney. A svolgere infatti il suo ruolo sarà Halle Berry una bellissima attrice però di colore, cosa che ha scatenato polemiche da parte dei fan puristi che volevano che la Sirenetta fosse rappresentata da una ragazza bianca dai capelli rossi come nel cartone animato. Chissà quindi come prenderanno ora la notizia che per il ruolo del principe Eric potrebbe essere ingaggiato Harry Styles ex One Direction.

La Sirenetta film: Eric sarà interpretato da Harry Styles

Harry Styles pare così che torni al cinema dopo aver già recitato nel film Dunkirk, la pellicola di Christopher Nolan. Pare che manchi soltanto il contratto e la firma e che il resto sia già tutto fatto. La regia di Rob Marshall, esperto di musical ha già lavorato al ritorno di Mary Poppins e ora si occuperà de La Sirenetta e la scelta sarebbe così caduta proprio sull’ex One Direction visto che anche lui, esattamente come Halle Berry, ha una voce pazzesca e il viso da principe che caratterizza proprio Harry Styles potrebbe essere perfetto per questo ruolo. Ci sarà da aspettare, e dovremo quindi vedere se veramente sarà lui a interpretare questo ruolo e se così fosse diciamo che questo Live Action della Walt Disney sicuramente sarà uno dei più apprezzate da parte di tutti i più giovani che vedranno due stelle del loro panorama artistico insieme sullo schermo. Sicuramente, soprattutto le ragazze saranno felicissime di vedere il loro beniamino, l’ex cantante degli One Direction di nuovo sul grande schermo.

