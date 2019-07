Temptation Island 2019: cosa è successo tra Andrea e Jessica dopo la trasmissione? Ecco cosa abbiamo appena scoperto…

Tempation Island 2019 si avvia verso la fine e il programma sta già rivelando quali sono le coppie ‘scoppiate’ in questa edizione. Diverse persone hanno deciso di allontanarsi in seguito a quello che hanno visto dai filmati forniti dalla produzione. Il realty in onda su Italia Uno sta riscuotendo un bel po’ di successo, soprattutto per i numerosi colpi di scena a cui si assiste in continuazione. Parliamo proprio di Andrea Filomena e Jessica Battistello: i due si sono lasciati dopo l’ultimo falò di confronto e, adesso, con l’ok della produzione, hanno ripreso a postare contenuti sul proprio profilo Instagram. La fine di un amore, a prescindere da tutto, è sempre una fase dolorosa della vita di una persona. Per questo, possiamo dire che entrambi stiano cominciando a riprendersi la propria vita. A piccoli passi.

Temptation Island 2019, cosa è successo dopo la puntata tra Andrea e Jessica?

C’è curiosità, molta curiosità su quello che è successo a Jessica Battistello ed Andrea Filomena una volta usciti dal realty. Si sbircia su Instagram, come era prevedibile. Per il momento, possiamo constatare che Andrea Filomena si sia limitato ad un solo post in cui lo si vede intento a prendere il sole. Tanti i commenti che sono arrivati alla foto. Tante le parole di incoraggiamento per Andrea protagonista di una storia abbastanza spiacevole in quel di Temptation Island.

Jessica Battistello molto più sciolta sui social dopo la fine della sua avventura a Temptation Island. Fino ad ora, l’abbiamo vista già in diversi scatti. In uno di questi si trova a Venezia. “Quanto rumore”, scrive nella didascalia che accompagna la foto. Il tentatore di Jessica, invece, si limita a qualche storia in cui si vede che è in palestra. Ma niente di più. Non ci sono foto di loro due insieme. Chissà, forse nei prossimi giorni ci sarà un nuovo colpo di scena… staremo a vedere!

