FaceApp, da Chiara Ferragni a Aurora Ramazzotti: le foto di tutti i vip ‘invecchiati’ grazie alla nuova app.

È la nuova moda social del momento. Sei curioso di sapere come sarai fra 30 anni? Un’ app ti permette di scoprirlo. Si chiama FaceApp, ed è la nuova mania scoppiata sui social network. Con un semplice clic, il viso si trasforma magicamente, mostrandoti la tua versione da anziano. Anche i vip non hanno resistito alla tentazione di ‘invecchiare’. Ed è così che Instagram si è trasformato in poche ore in una vera e propria carrellata di ‘anziani’ che si scattano un selfie. Da Chiara Ferragni a Simona Ventura , tutti sono impazziti per FaceApp. Ecco alcuni vip invecchiati.

FaceApp, ecco le foto di tutti i vip invecchiati: nessuno ha resistito

Basta ritocchini e lifting. Per una volta, i vip hanno deciso di mostrarsi in una versione del tutto inedita. Grazie a FaceApp, abbiamo scoperto come ‘invecchieranno’ tantissimi personaggi noti, che non hanno resistito alla nuova moda del momento. Siete curiosi di scoprire come diventeranno? Allora date un’occhiata qui:

Chiara Ferragni e Fedez nella loro versione da ‘anziani’: che dire, la coppia sembra essere fashion anche tra molti anni!

View this post on Instagram Ah A post shared by Ultimo (@ultimopeterpan) on Jul 16, 2019 at 6:16am PDT

Lui è Ultimo, non si sarà stressato troppo col suo tour?

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, invece, ironizza sull’attesa della laurea del suo fidanzato Goffredo Cerza: come vi sembrano invecchiati Aurora e consorte?

Anche SuperSimo non resiste alla tentazione FaceApp, ma fa un avviso ai suoi fan: “Se a 90 anni mi vestirò ancora così sputatemi addosso!”

Nicola Savino da ‘vecchio’ ritiene di somgliare al DJ Linus, non trovate anche voi?

E per i fan di Uomini e Donne, anche molti protagonisti del programma della De Filippi sono invecchiati improvvisamente. Date un’occhiata:

Insomma, FaceApp ha coinvolto davvero tutti. Un modo semplice e divertente per ‘scoprire’ come saremo tra qualche anno. Cosa aspetti a provare?

