Temptation Island 2019, il tentatore Alessandro Zarino, in una recente intervista, è completamente senza freni su Jessica Battistello: ecco cosa dichiara.

Sebbene alcune delle sei coppie siano andate via, il viaggio di Temptation Island 2019 continua alla grande. Nella puntata di lunedì 15 Luglio, infatti, è andato in onda il famoso e tanto atteso confronto tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. Com’è noto a tutti, dopo un percorso abbastanza travagliato, i due hanno deciso di uscire separati dal programma. Anche se, subito dopo il falò, la ragazza ha deciso di uscire con il single Alessandro Zarino, con il quale aveva legato particolarmente all’interno del villaggio. Ecco. A proposito del tentatore, in una recente intervista, il giovane napoletano si è lasciata andare ad una sorprendente ed incredibile confessione su Jessica. Ecco cosa dichiara nel dettaglio.

Alessandro di Temptation Island 2019: incredibili rivelazioni su Jessica

Il percorso a Temptation Island 2019 di Jessica e del single Alessandro è terminato lunedì scorso quando, dopo il confronto finale con Andrea, la ragazza ha deciso di uscire dal villaggio con il bel tentatore napoletano. Un vero e proprio colpo di scena, è vero. Ma più che prevedibile. Tuttavia, in attesa di conoscere com’è proseguita la loro frequentazione a telecamere spente, l’istruttore di Crossfit ha rilasciato una lunga ed incredibile intervista per Uomini e Donne Magazine, in cui si lascia andare a delle dichiarazioni davvero a cuore aperto sulla giovane ragazza friuliana. Appena entrati nel villaggio, infatti, i due giovani ragazzi si sono immediatamente avvicinati. A parte la forte attrazione fisica, confermata anche da Alessandro, il napoletano dichiara di aver capito sin dal primo momento il periodo di crisi che la ragazza viveva con il suo fidanzato. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che per tutta la durata del percorso, le è stato particolarmente vicino. I discorsi affrontati dai due sono stati davvero tantissimi. Jessica non si è mai posta limiti, non ha mai avuto paura del ‘fuori’. Ed è stato proprio questa suo lato caratteriale a spingere il tentatore a volerla conoscere anche nella vita reale. Ovviamente, per adesso non si sa cosa sia successo a telecamere spente. E, soprattutto, se i due si frequentano ancora. Eppure, una dichiarazione di Alessandro sembra essere abbastanza esplicativa: “Sarò sempre presente se avesse bisogno di me”. Cosa vorrà dire, quindi?

