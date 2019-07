La cantante Anna Tatangelo incanta Instagram con questa ultima foto: il costume indossato è davvero troppo stretto, fan a bocca aperta.

Sempre impeccabile la nostra Anna Tatangelo. Anche in questa ultima foto Instagram. Pochissime ore fa, infatti, la bella e dolce cantante ha condiviso uno scatto davvero da mozzare il fiato. È vero. Ne siamo totalmente abituati. La compagna di Gigi D’Alessio, infatti, è solita condividere delle foto davvero urlo. Perché, ammettiamolo, oltre che una strabiliante voce, Anna vanta di una bellezza davvero da record. E, com’è giusto che sia, non perde mai occasione di evidenziarlo. E, come dicevamo, l’ultimo scatto Instagram ne è pienamente testimone. Con un costume davvero troppo stretto, la cantante incanta praticamente tutti. Curiosi di vederlo? Eccolo.

Potrebbe interessarti anche:

Anna Tatangelo, il costume è troppo stretto: la cantante incanta tutti

Il debutto di Anna Tatangelo nella sfera musicale è avvenuto anni fa. Quando, a soli 15 anni, la cantante di Sora sale sul palco dell’Ariston con la sua Doppiamente Fragili. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Numerose, infatti, sono le sue partecipazioni al Festival della Canzone Italiana. Ed altrettanto numerosi sono stati i suoi riconoscimenti. Tanto che, attualmente, è una delle cantanti più amate ed apprezzate nel nostro paese. Complici, ovviamente, di tale successo, la sua immensa bravura, ma anche la sua smisurata bellezza. Nonostante Anna abbia oltrepassato i trent’anni, vanta una bellezza davvero spudorata. Con un fisico da urlo e delle curva mozzafiato, la compagna di Gigi D’Alessio, infatti, non perde mai occasione di potersi mostrare in tutto il suo fascino ed eleganza. Lo testimonia, tra l’altro, l’ultima sua foto pubblicata su Instagram. Con una posa davvero accattivante, Anna Tatangelo si lascia immortalare con un costume davvero troppo stretto. Che, ovviamente, lascia poco spazio all’immaginazione. E che, di conseguenza, cattura l’attenzione di tutti. In pochissimo tempo, infatti, lo scatto, riproposto anche in alto, ha conquistato più di 45 mila likes. Insomma, un vero e proprio successo, no?

Per ulteriori news su Anna Tatangelo –> clicca qui