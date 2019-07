Antonella Clerici non è rientrata nei palinsesti Rai 2019 e questo le ha dato un grosso dispiacere, ma ecco che svela un retroscena che vede coinvolta anche la direttrice Rai

I Palinsesti Rai 2019 non hanno regalato gioie ad Antonella Clerici: anzi, al contrario, la conduttrice si è detta amareggiata per essere stata ‘tagliata’ fuori così, da un momento all’altro. Non aveva nascosto il suo malcontento pubblicando un post su Instagram, ma adesso la conduttrice ha deciso di dirla tutta in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Si è parlato di crisi con la Rai negli ultimi giorni e la Clerici non l’ha affatto smentita. Anzi, possiamo dire abbia svelato nuovi importanti retroscena su come sono andate le cose e su come intende regolarsi adesso.

Antonella Clerici, retroscena sull’eliminazione dai palinsesti Rai

“Non mi piace ricevere il bonifico a fine mese senza fare nulla”, leggiamo queste dichiarazioni della Clerici sul Corriere della Sera. Poi, continua: “Ho l’impressione che si sia rotto qualcosa. In questo momento, più che la rabbia, prevale il dispiacere”. Poi, l’ormai ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha rivelato un retroscena che riguarda la direttrice Rai Teresa De Santis: “Ci siamo viste a lungo, abbiamo parlato di un emotainment, valutato l’ipotesi di un Sanremo Kids… ma dall’ultimo colloquio avuto con lei sono uscita con l’idea che non fosse uno scambi di progetti, ma di opinioni”.

Cosa si prevede nel futuro di Antonella?

“Non nascondo che delle offerte sono arrivate”, così la bella e bionda conduttrice fa sapere che non è rimasta proprio a mani vuote. Vuole lavorare, questo è certo. Non vuole starsene con le mani in mano. Sappiamo bene quanto tenga alla sua carriera. Ha sempre svolto i suoi compiti nel miglior modo possibile, come lei stessa sottolinea nell’intervista: “Sono sempre stata un soldato”. In effetti, nessuno potrebbe dire il contrario. Nella sua lunga carriera si sono già registrate altre crisi simili, che poi sono tramutate in cambi di rotta e ‘premi’ anche sorprendenti. Cosa succederà questa volta? In tanti parlano di un possibile approdo di Antonella Clerici a Mediaset. Beh, staremo a vedere. Per ora, ancora niente di ufficiale.

Per ulteriori news su Antonella Clerici –> clicca qui