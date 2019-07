La showgirl Cecilia Rodriguez è pochissimo presente in televisione: arriva il commento di Alessandro Cecchi Paone, ecco perché l’argentina non è famosa.

Non ha bisogno di presentazioni. Nonostante sia la sorella di una delle showgirl più amate ed apprezzate in Italia, Cecilia Rodriguez è riuscita a ritagliarsi un posto davvero formidabile. Giunta in Italia tantissimi anni fa, grazie alla sorella Belen, la bella argentina è riuscita, in pochissimo tempo, a lasciarsi apprezzare dall’ambiente della moda. Tanto che, attualmente, è spesso richiesta sulle passerelle più famose d’Europa. Eppure, però, si vede davvero pochissimo in televisione. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, insieme a suo fratello Jeremias, nel 2017, la modella è completamente ‘scomparsa’ dal piccolo schermo. Quale sarà il motivo? Secondo Alessandro Cecchi Paone, la motivazione è solo una. Ecco di cosa parla.

Potrebbe interessarti anche:

Cecilia Rodriguez poco presente in tv: ecco perché secondo Cecchi Paone

Sono passati, come dicevamo, due anni dall’ultima apparizione di Cecilia Rodriguez sul piccolo schermo. All’epoca era una concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip e l’argentina, insieme a suo fratello Jeremias, si era fatta conoscere ed apprezzare dal pubblico italiano. Da quel momento, come dicevamo ‘tabula rasa’. Se non in programmi televisivi come ospite, Cecilia è completamente scomparsa. Tanto che lei stessa, sul settimanale ‘Chi’, ha lanciato un disperato appello ai produttori televisivi. Invitando loro di puntare su personaggi nuovi, freschi e, soprattutto, giovani. Perché, però, nessun programma punta su Cecilia? Ecco. Secondo Alessandro Cecchi Paone c’è solo un motivo. E, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, lo manifesta apertamente senza neanche troppi giri di parole. Secondo il giornalista, Belen è riuscita a farsi spazio in televisione perché, in questi anni, è riuscita a crearsi un personaggio. Riuscendolo, inoltre, anche a mantenere. A differenza, invece, di Cecilia. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che, secondo Cecchi Paone, la giovane argentina non ha un ‘posto fisso’ in televisione. Siete d’accordo anche voi?

Per ulteriori news su Cecilia Rodriguez –> clicca qui