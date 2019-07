Con un fantastico vestito scollato Chiara Ferragni conquista tutti: sotto è nuda, ma è un altro dettaglio a catturare l’attenzione di tutti, ecco quale.

Sa sempre come stupire, Chiara Ferragni. E, tra l’altro, ci riesce davvero con poco. Pochissime ore fa, la fashion blogger ha pubblicato alcuni scatti Instagram che hanno, letteralmente, mandato in visibilio un po’ tutti i suoi followers. Non soltanto per il particolare look che la moglie di Fedez ha scelto per un’occasione, evidentemente, importante. Ma anche, e soprattutto oseremmo dire, per un particolare dettaglio che, come al solito, non è assolutamente passato inosservato. Sebbene, infatti, la Ferragni indossasse un vestito super scollato, l’attenzione di tutti, come dicevamo, si è spostata su un altro particolare. Ecco quale.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni, vestito scollato e scollatura in mostra: un dettaglio cattura

Chiara Ferragni, si sa, pubblica spesso scatti Instagram. È questo il suo lavoro. E, per questo motivo, è sempre impeccabile. La fashion blogger, infatti, è solita condividere foto appartenenti la sua vita. Sia quella privata, familiare che quella lavorativa. E non solo. È solita, infatti, pubblicare foto in intimo che, per la maggior parte, provocano le reazioni da parte dei suoi followers, oppure foto dei suoi incredibili outfit. Ecco. Proprio uno di essi che, tra l’altro, è stato pubblicato pochissime ore fa, ha suscitato particolare interesse da parte dei suoi sostenitori. Ecco lo scatto in questione:

Da come si può vedere quindi, è praticamente impossibile restare impassibili dinanzi ad una meraviglia del genere. Con un vestito super scollato di colore rosso che, tra l’altro, evidenza l’assenza totale di reggiseno, Chiara stupisce praticamente tutti. In effetti, ammettiamolo, Chiara è davvero fantastica. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, è un altro dettaglio a catturare l’attenzione. Di cosa parliamo? Beh, semplice! Delle scarpe. Sono davvero numerosi, infatti, i commenti che non solo apprezzano la particolarità delle calzatura, ma che chiedono all’influencer di che brand siano:

Insomma, ancora una volta, Chiara Ferragni ha registrato un successo.

Per ulteriori news su Chiara Ferragni –> clicca qui