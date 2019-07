Clizia Incorvaia rompe il silenzio: tutta la verità sul presunto tradimento con Riccardo Scamarcio e la rivelazione su Francesco Sarcina.

Non si fa altro che parlare di questo argomento: il presunto tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio nei confronti di Francesco Sarcina. A rivelarlo è stato il cantante de Le Vibrazioni che, in un’intervista, ha spiegato per filo e per segno il motivo della sua rottura con la moglie. Per tutto questo tempo, la fashion blogger è rimasta in silenzio per, come spiegato da lei in una recente Instagram stories, tutelare e proteggere sua figlia. Ma, in una recente intervista per il Corriere dalla Sera, la bella Incorvaia ha raccontato tutta la verità. Non soltanto, quindi, sul suo presunto tradimento, ma lasciandosi andare ad una clamorosa rivelazione sul suo, ormai, ex marito. Ecco cosa dichiara.

Clizia Incorvaia, la verità su Riccardo Scamarcio e la rivelazione su Francesco Sarcina

È un vero e proprio fiume in piena Clizia Incorvaia in una recente intervista al Corriere Della Sera. Dopo la notizia di un suo ipotetico tradimento con Riccardo Scamarcio, la fashion blogger è stata, letteralmente, in silenzio. Fino a quando, dopo i continui attacchi mediatici a cui è stata sottoposta, ha deciso di rompere il silenzio. Stando alle sue parole quindi, il tradimento, ai danni di Francesco Sarcina, non c’è stato affatto. Anzi. La fashion blogger ritiene che, tutto quello che è accaduto con l’attore, è avvenuto quando lei era, ormai, single. Piuttosto, continua la bella Incorvaia, sarebbe stato proprio il cantante de Le Vibrazioni ad avere avuto un atteggiamento sbagliato durante il loro matrimonio. Quando, di ritorno dai suoi tour in giro per l’Italia, Francesco passava nottate intere fuori casa o, addirittura, a Milano a fare qualcosa a lei insaputo. Ma non solo. Perché, come dicevamo, la fashion blogger non si contiene affatto. Anzi, dichiara di avere un video che potrebbe coinvolgere altre terze persone. “Sono uscita di casa il 13 novembre e dopo due giorni lo trovo in casa con una tipa”, ecco, è proprio questa la clamorosa rivelazione che Clizia fa nei riguardi del suo ex marito.

