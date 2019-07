Temptation Island 2019, cos’è accaduto tra David e Cristina subito dopo il falò di confronto: ecco tutto nel minimo dettaglio.

David Scarantino e Cristina Incorvaia hanno partecipato alla attuale edizione di Temptation Island 2019. La coppia, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne Over, ha deciso di far parte delle sei che hanno partecipato al famoso programma delle ‘tentazioni’. Il loro percorso è terminato in anticipo, si sa. Lunedì 15 luglio, infatti, è andato in onda il loro falò finale. Dopo il quale, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma. Ecco. Subito dopo questa decisione, quindi, cosa sarà accaduto? E, soprattutto, quale saranno state le loro dichiarazioni in seguito al confronto? Scopriamolo nel minimo dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

David e Cristina di Temptation Island 2019: ecco cos’è accaduto dopo il falò

Il percorso di David e Cristina è stato davvero insolito. Lui, infatti, all’interno del villaggio, seppure avesse legato con la single Marianna, ha preferito capire quanto fosse profondo il suo amore per la dama. Cristina, dal canto suo, ha legato particolarmente con il single Sammy. Suscitando, tra l’altro, la reazione improvvisa del suo fidanzato. Che, per questo, ha chiesto il falò di confronto immediato. Dal quale, come dicevamo, sono usciti insieme. Nonostante, infatti, ci fossero dei problemi da risolvere, i due hanno deciso di affrontarli insieme. Perché entrambi certi del loro amore. Ebbene. Cosa sarà accaduto, quindi, subito dopo il loro confronto? Ecco le loro reazioni al caldo. Ai microfoni di Witty, entrambi si dicono davvero soddisfatti della loro esperienza. Cristina, infatti, dichiara di aver ritrovato la serenità. E di essere certa di poterla condividere con l’uomo che ama. David, dal canto suo, si è reso conto quanto ami e voglia solo la dama al suo fianco. Ma non solo. Perché entrambi si sono lasciati andare a delle dichiarazioni inerenti il loro futuro di coppia. Il cavaliere si dice soddisfatto e certo nel voler mantenere le promesse fatte durante il falò. La dama, invece, è convinta della scelta che ha fatto. Perché cosciente di quei momenti intensi passati insieme al suo compagno. Insomma, delle dichiarazioni davvero forti. Tuttavia, come sarà attualmente il loro rapporto? Lo scopriremo.

Per ulteriori news su Temptation Island 2019 –> clicca qui