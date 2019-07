Tra Diletta Leotta e Matteo Mammì è finita: adesso, la bella showgirl avrebbe appena iniziato una ‘conoscenza’ con Daniele Scardina, soprannominato King Toretto.

Le pagine di Chi, in questi giorni, ci hanno raccontato diversi retroscena su questa nuova coppia, che per il momento si sta godendo una stupenda vacanza in un residence blindato e lontano da occhi indiscreti. Ci sono già diverse notizie di gossip sulla coppia. A quanto pare, è anche già spuntato un primo bacio in barca. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio com’è iniziato tutto.

Quella frase di Diletta Leotta a Daniele Scardina

Era ancora fidanzata con Matteo Mammì, Diletta Leotta, quando ha rivolto un ‘apprezzamento’ a Daniele Scardina. Apprezzamento si fa per dire. Già, perché come raccontato da Chi, la Leotta gli avrebbe detto – durante un incontro di boxe in cui lei era in prima fila – “Che gambe sottili che hai”. Insomma, per un atleta, avere le gambe sottili non è il massimo della vita. Tuttavia, Daniele Scardina è un pugile e la parte del corpo che deve essere ben allenata è quella superiore. Dalla vita in su, per intenderci.

Ecco, proprio da quella frase sarebbe partito tutto. Diletta Leotta avrebbe rotto il ghiaccio così. A volte, gli uomini non sono così bravi a prendere iniziativa e se è il caso, è la donna a farsi avanti. Certo, stando a quanto si legge sul settimanale, quella della Leotta sarebbe una frase abbastanza innocente. Però quelle parole avrebbero dato il là per l’inizio di una conoscenza approfondita. Un feeling nato così, con una battuta, e tenuto nascosto almeno fino a quando non sarebbe stata chiarita la sua posizione con Matteo Mammì. Mammì che, intanto, sembra aver già trovato una nuova fiamma.

Dove sono andati in vacanza Diletta e Daniele?

Secondo le ultime notizie di gossip, si sarebbero regalati un magico periodo di vacanza in un residence di Ibiza, Las Boas. Una struttura molto discreta ed invalicabile. Così da stare lontani da telecamere, fotocamere e quant’altro. La coppia ha voluto regalarsi questi momenti di relax in compagnia. Lontani da tutto e da tutti.

