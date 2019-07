Cambio look per Federica Nargi: la foto sconvolge tutti i fan.

Federica Nargi su Instagram pubblica moltissime foto che la riguardano e ultimamente, complice la bella stagione e le giornate al mare, non mancano anche parecchie foto che la ritraggono in bikini mozzafiato, uno più bello dell’altro di cui lei fa proprio pubblicità. Eppure da poco i fan hanno notato nelle stories di Federica Nargi su Instagram qualcosa di molto particolare.

Federica Nargi, l’ex velina mora si è fatta bionda

La Nargi infatti ha deciso di fare un cambio look e ha pubblicato in sordina delle foto sulle storie sul profilo Instagram condivise da quello che sembra essere il suo parrucchiere che la ritraggono con il nuovo look. Sorpresa sorpresa, Federica Nargi si è fatta bionda. L’ex velina quindi sul profilo del suo parrucchiere di fiducia viene immortalata con questi lunghi capelli biondi che lasciano sconvolti tutti fanno abituati, ormai da letteralmente una vita, a vedere la Nargi mora. In molti si chiedono cosa ci sia dietro a questo cambio look perché spesso una donna quando decide di fare un cambio così è radicale è perché vuole cambiare qualcosa anche di se stessa e della propria vita. In attesa di scoprirlo i fan si sono scatenati nel commentare questo look e in effetti alcuni fan hanno dichiarato che Federica era più bella prima, altri invece si sono detti super contenti di questo nuovo cambiamento. Federica Nargi però non si è particolarmente preoccupata delle reazioni dei suoi fan perché è convinta del suo nuovo look. Del resto l’abbiamo visto in questi giorni: le foto pubblicate sul suo profilo Instagram fanno capire che Federica sta assolutamente bene e dopo aver trascorso le vacanze a Formentera insieme al compagno Alessandro Matri l’ex velina è pronta a tornare a Milano e a sconvolgere tutti con questo nuovo look. Voi cosa ne pensate?

Per ulteriori news su tutti i personaggi dello spettacolo CLICCA QUI

(Fonte Immagini Instagram)