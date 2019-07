Francesco Monte sul tradimento a Giulia Salemi: tutta la verità. Come sono andate realmente le cose? Francesco non ha peli sulla lingua

La storia super chiacchierata tra Francesco Monte e la modella Isabella De Cambia è ancora una volta sotto ai riflettori. Più nello specifico, anzi, ciò che ha fatto e continua a far discutere in queste ore è l’atteggiamento di Francesco nei confronti di Giulia Salemi, ormai ex fidanzata. Secondo diverse voci Francesco avrebbe conosciuto la bella modella durante la precedente relazione, cosa che ha mandato in delirio i fan e della coppia e gli amici e parenti più stretti di Giulia. Ma Francesco ha finalmente vuotato il sacco e raccontato tutta la verità.

Francesco Monte, la verità sul tradimento a Giulia Salemi. Ecco come è andata con Isabella

Dopo giorni bollenti di voci e frecciatine, Francesco Monte ha finalmente raccontato la verità sulla fine della storia con Giulia Salemi e sul suo nuovo amore. Francesco, che ora è di nuovo felice con la modella Isabella De Cambia, è uscito allo scoperto da poco. Quello che però l’ha messo ancora una volta al centro della bufera è stato l’ipotetico tradimento tanto chiacchierato ai danni di Giulia. Monte si è raccontato al Magazine di Uomini e Donne, svelando i retroscena della rottura con Giulia. Il punto su cui più di tutti fa chiarezza è proprio quello del tradimento, smentito a gran voce. Francesco si dice fedele e rispettoso e confessa che non si sarebbe mai permesso di fare un torto così grande a Giulia. La relazione con Isabella è iniziata, dunque, solo dopo esser tornato single. Chissà come reagiranno i fan e se ancora seguiranno dichiarazioni al veleno, ciò che è certo è che Francesco adesso ha un peso in meno sulla coscienza.