Gennaro Lillio, la sorpresa alla sorella ritrovata commuove il web. Dopo un passato difficile, Gennaro prova a costruire un rapporto

Una storia che ha emozionato tutta Italia quella di Gennaro Lillio, che durante il corso del Grande Fratello ha scoperto una verità che gli ha cambiato la vita. Il ragazzo campano, modello e fidanzato di Francesca De Andrè, durante la permanenza nella casa più grande d’Italia ha conosciuto una sorella mia vista. La relazione di sua madre con suo padre fu interrotta dopo pochi anni dalla sua nascita e, dopo alcuni tentativi inutili di riavvicinamento, quest’ultimo si è rifatto una vita e una famiglia. Un abbandono che ha sconvolto Gennaro, che ora ha ritrovato parte della sua serenità in seguito all’incontro con sua sorella. A raccontarlo è stato lui stesso attraverso le sue storie Instagram.

Gennaro Lillio ha raccontato sui suoi social la sorpresa fatta alla sorella ritrovata. Dopo il racconto avvenuto durante la permanenza nella casa del Grande Fratello, il bel modello napoletano ha finalmente incontrato sua sorella Maria. Nelle stories di Instagram Gennaro ha anticipato che la stesse aspettando a sua insaputa. “Io la sto aspettando qui fuori. Vediamo che faccia fa” dice Lillio nel video, certo che la reazione sarà quella attesa. Poco dopo l’abbraccio ha commosso il web e la sorpresa è perfettamente riuscita. L’inizio di un rapporto ricucito, che ha restituito la speranza a Gennaro e Maria. I due potranno finalmente condividere tanto, cercando di recuperare il tempo perduto. Un solo dilemma affliggerà a vita Gennaro inerente la decisione del padre ed è fisso nella sua mente, il perché di un abbandono immotivato.

