Io e Te, Giuliana De Sio: confessione in diretta che sbalordisce i presenti. Ecco cosa ha dichiarato.

La puntata di ieri, 17 luglio, di Io e Te, programma di Pierluigi Diaco, ha visto come ospite Giuliana De Sio che si è raccontata e non ha neanche risparmiato alcune confessioni scottanti e particolarmente private che la riguardano lasciando tutti a bocca aperta. Giuliana De Sio ha infatti raccontato un momento particolare della sua vita, quando la donna infatti era giovane, e ha 18 anni decise di lasciare la propria casa per trovare se stessa e iniziare una esperienza nuova vivendo e crescendo da sola. Non sono mancati anche dei piccoli errori che ha raccontato in tv e hanno lasciati senza parole i conduttori e Pierluigi Diaco ha dovuto ricordare a Giuliana De Sio che si trovavano su Rai 1 e, per di più, di pomeriggio.

Giuliana De Sio nella comunità hippy: “Ero innamorata, ma…”

Giuliana De Sio ospite del programma Io e Te, ha quindi raccontato un momento particolare della sua vita. La donna ha spiegato che quando aveva 18 anni decise di lasciare la casa dei genitori per andare a vivere in una comunità hippie. Fu un gesto sicuramente di ribellione nei riguardi della famiglia e di voglia di affermare la propria autonomia e se stessa. Una volta arrivata nella comunità l’attrice è caduta innamorata perdutamente del capo carismatico di questa congregazione, cosa più che normale per una ragazza che stava cercando di trovare se stessa. Peccato che, come dichiara in diretta, un giorno in estate lei pensava di andare addirittura in una vacanza romantica con questo capo della comunità ed era innamorata persa, ma ad un certo punto ha scoperto che il capo “si faceva tutte le donne della comune” in cui vivevano. A queste parole il conduttore rimane senza parole davanti a questa affermazione e cerca di intervenire ricordando a Giuliana che si trovano su Rai 1 ma l’attrice, con la sua solita grande ironia ha chiosato dicendo: “Si ok, ma questa è storia”.

