Dopo la triste scomparsa di Camilleri, l’Italia intera piange un altro maestro della cultura: si è spento oggi, all’età di 90 anni, Luciano De Crescenzo. Il celebre filosofo, nato a Napoli nel 1928, aveva un passato da Ingegnere, ma quel mestiere non ha mai fatto davvero per lui. Cresciuto nel rione Santa Lucia, figlio di maestro artigiano napoletano, Luciano si è fatto conoscere in giro per il Mondo intero con i suoi capolavori letterari, primo e più famoso tra tutti il celebre “Così parlò Bellavista”. L’Italia intera si stringe intorno al dolore per questa grave perdita, umana e culturale. E i primi messaggi di cordoglio invadono il web.

Luciano De Crescenzo, la sua morte tra le più gravi perdite. I messaggi di cordoglio

Luciano De Crescenzo, noto esponente culturale napoletano, ha detto addio al Mondo intero in questa triste giornata del 18 Luglio 2019. Si spegne un’anima nobile, che nella vita ha fatto tesoro di tutte le esperienze, dilettandosi negli anni in diversi ruoli: scrittore, regista, attore e conduttore televisivo italiano, nonostante il titolo di ingegnere. Dall’Italia arrivano i primi messaggi di cordoglio. Il post di De Magistris è tra i primi, che piange il celebre maestro; il sindaco di Napoli fa di lui uomo di grossa cultura ed enorme intelligenza, una grave perdita per la città partenopea e per l’Italia intera. “Ha saputo interpretare al meglio il senso della storia che è dentro la gente del Sud”, commenta invece De Luca nel suo post Facebook dedicato a Luciano. La cosa più importante che invece ha imparato da lui Enzo Arbore è la capacità di fare umorismo in maniera raffinata, di cui lui era un abilissimo maestro. “Nessuno è stato in grado di fondere filosofia e vita quotidiana come ha fatto Luciano De Crescenzo”, afferma a malincuore Mara Carfagna con un tweet. Il Mondo dunque, si stringe intorno al dolore di una perdita che lascerà un vuoto immane nella cultura e nella filosofia di tutto il Mondo.

