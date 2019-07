Una delle corteggiatrice di Uomini e Donne, Natalia Paragoni si mostra su Instagram completamente nuda: la sua mano, però, non copre tutto.

Natalia Paragoni è stata, a tutti gli effetti, una delle corteggiatrici di Uomini e Donne che ha suscitato più clamore ed interesse. Non solo dal parte del pubblico che, anno dopo anno, è sempre più affezionato al programma di Maria De Filippi. Ma anche, e soprattutto diremmo, da parte dei due giovani tronisti. Dapprima corteggiatrice di Ivan Gonzalez, la giovane ragazza ha, sin da subito, conquistato l’interesse di Andrea Zelletta. Complice, ovviamente, di tale successo, la sua smisurata bellezza, raffinatezza ed eleganza. Perché, ammettiamolo, nonostante Natalia sia davvero giovane, sono praticamente indiscusse queste sue caratteristiche. Che, tra l’altro, sono racchiuse perfettamente in questo ultimo scatto Instagram. Dove si mostra completamente nuda. Ecco di cosa parliamo.

Natalia Paragoni di Uomini e Donne si mostra nuda su Instagram

È davvero la classica bellezza acqua e sapone, Natalia Paragoni. Sarà proprio per questo motivo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto, letteralmente, perdere la testa ad Andrea Zelletta. Tanto da fare, attualmente, coppia fissa con lui. Insieme, ammettiamolo, sono davvero fantastici. Entrambi, infatti, vantano di una bellezza davvero stratosferica. In particolare, Natalia. Che, in un’ultima foto Instagram, ha, tra l’altro, lasciato di stucco tutti. Curiosi di vederlo? eccolo di seguito:

Da come si può vedere quindi, Natalia, per questo suo shooting fotografico, si è lasciata immortalare completamente nuda. O, perlomeno, è quello che si deduce dallo scatto in questione. Certo, nulla di scandaloso. Perché, da come si vede, la giovane modella si copre con entrambe le mani. Nonostante questo, però, immediata è stata la reazione da parte dei suoi followers. Che, appena vista lo foto, hanno subissato lo scatto di ‘likes’ e di commenti di apprezzamento. In effetti, è davvero difficile dar loro torto. Natalia, come sempre d’altronde, è davvero fantastica. Cosa ne penserà Andrea?

