C’è aria di riavvicinamento tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Ecco l’indizio social e il gesto che non è passato affatto inosservato.

Sono passate poche settimane dalla rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, eppure sembra che tra i due ci sia aria di riavvicinamento. La fine della loro storia d’amore è arrivata, ammettiamolo, davvero all’improvviso. Sembrava, infatti, che le cose andassero alla grande tra loro due. Fino a quando, però, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha annunciato, con un post Instagram lungo e commovente, la chiusura definitiva con il cantante del duo Benji e Fede. Una decisione, senza alcun dubbio, sofferta ma, a quanto pare, più che inevitabile. Ebbene. A distanza di alcune settimane, spunta un indizio social che sembrerebbe far pensare che tra i due ci sia qualcosa in atto. Ecco di cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, riavvicinamento in atto? L’indizio che non sfugge

Paola Di Benedetto è sempre stata molto attiva sui social. Ed, in particolare, su Instagram. Dove, quotidianamente, condivide delle foto inerenti la sua vita quotidiana. Ed è proprio qui, tra l’altro, che la bella modella, come dicevamo, ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Federico Rossi. Ed è sempre qui che, poche ore fa, secondo alcuni suoi followers, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin avrebbe pubblicato una foto che farebbe chiaramente intendere che c’è un riavvicinamento in corso con il cantante del duo Benji e Fede. Ecco in basso la foto ‘incriminata’:

Da come si può vedere, Paola indossa una maglia rosa. Che, stando ad alcuni suoi sostenitori, sarebbe la medesima indossata dal giovane cantante per il concerto di Cattolica nel 2016. Ma non solo. Perché, da come si evince da altri commenti, sono davvero tantissimi a notare questo piccolo indizio.

Insomma, c’è davvero un riavvicinamento in corso o Paola ha indossato quella maglia per puro caso? Lo scopriremo.

Per ulteriori news su Paola Di Benedetto e Federico Rossi –> clicca qui