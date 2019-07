Stefano De Martino, la rivelazione shock sul suo passato ad Amici: spunta un incredibile retroscena sulla partecipazione del ballerino al talent di Maria De Filippi.

Stefano De Martino è diventato ormai un volto noto nella nostra tv. Prossimamente, lo vedremo in tv alla conduzione di due programmi insieme alla sua bellissima moglie Belen. Ma tutti noi ricordiamo da dove è partito il sexy marito della Rodriguez. È stato uno dei ballerini più amati tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi. Ma proprio a questo proposito, in una recente intervista a Oggi, il ballerino si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni molto forti sul programma di Canale 5. Rivelazioni davvero inaspettate. Scopriamo insieme cosa ha raccontato.

Stefano De Martino, la rivelazione shock su Amici: “Volevano cacciarmi”

Stefano De Martino è oggi uno dei conduttori emergenti più amati e apprezzati della nostra tv. Ma il sexy marito di Belen resterà per tutti uno degli allievi di Amici preferiti dal pubblico. Stefano è stato infatti uno dei ballerini della trasmissione targata Maria De Filippi. Ma pare che De Martino debba proprio tutto alla De Filippi. Secondo quanto raccontato da Stefano al settimanale Oggi, il ballerino è stato vittima di pregiudizi all’interno del programma. È stata la padrona di casa a volerlo fortemente nella trasmissione, confermandolo anche come professionista: “I professori mi volevano fuori, volevano cacciarmi. Maria li ha fermati. Con lei c’è un rapporto che va oltre il lavoro: quando ho un dubbio è la prima persona che chiamo.” Un retroscena davvero inaspettato, quello raccontato da Stefano De Martino. Che sottolinea il profondo legame che lo unisce a Maria De Filippi. Che dire, non ci resta che ringraziare Queen Mary per la sua scelta!

