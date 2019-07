Temptation Island, Andrea e Jessica dopo il falò di confronto: le reazioni a caldo. Cosa è successo dopo l’addio trasmesso lunedì

La fine di Temptation Island si avvicina, ma le coppie rimaste ormai in gioco sono solo due. Le restanti, uscite dal programma in anticipo hanno prettamente abbandonato da separati. L’ultima a dirsi addio durante il falò di confronto andato in oda questa settimana è quella formata da Andrea e Jessica. I due, su cui più volte voci e segnalazioni hanno lasciato credere fosse tutta una farsa, hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. La partecipazione alla trasmissione, in seguito all’annullamento del matrimonio ad opera di Jessica non ha fatto altro che peggiorare la situazione, ma vediamo come è andata.

Temptation Island, Jessica e Andrea dopo l’addio: cosa avranno detto?

Jessica e Andrea non sono più una coppia. I due hanno abbandonato Temptation Island durante l’ultima puntata andata in onda, in seguito agli atteggiamenti di Jessica, che ha vissuto a pieno le emozioni provocatele dalla conoscenza con il single Alessandro. La decisione è stata quindi presa di comune accordo, dopo la doppia richiesta di Andrea di incontrare la sua ormai ex fidanzata. Mentre quest’ultima viveva al massimo la sua esperienza nel villaggio delle fidanzate, Andrea valutava gli atteggiamenti sbagliati nei suoi confronti, che l’hanno portato al punto critico. Così, tra le lacrime e i sorrisi di tensione di Jessica e la rabbia di Andrea, hanno lasciato il programma prendendo due strade diverse. In seguito alla decisione i due non hanno affatto battuto ciglio e le loro reazioni a caldo sono state trasmesse da Witty. Andrea si è detto convintissimo della celta fatta, pronto a ripartire e a costruirsi una nuova vita. La reazione di Jessica durante il falò ha irritato ulteriormente Andrea, portandolo a tagliare tutti i ponti. Jessica invece, dal canto suo, ha deciso di far prevalere la sua libertà e le sue emozioni, smettendo di mettere davanti ai suoi sentimenti quelli del suo ex Andrea. Così, la storia chiacchieratissima è giunta al capolinea, ma non ci resta che aspettare la fine del programma per capire come davvero sia andata e se qualche risvolto possa aver cambiato la carte in tavola.