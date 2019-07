Teresa Langella, nuovo singolo: Ibiza e Formentera, cosa sapere sulla canzone

Ibiza e Formentera, Teresa Langella ha pubblicato una canzone nuova: il singolo dell’estate! Ecco cosa sapere.

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, e fidanzata attualmente di Andrea Dal Corso, ha da poco pubblicato il nuovo singolo intitolato Ibiza e Formentera. Teresa che non ha mai fatto mistero di essere una cantante neomelodica napoletana abbastanza di successo, ha deciso di cavalcare l’onda di questa sua notorietà dovuta la partecipazione al programma di Uomini e Donne, e prima di Temptation Island come tentatrice, e ha pubblicato questo nuovo singolo apertamente estivo cantato in latino che spera possa avere un successo pazzesco.

Canzone Tersa Langella: cosa sapere su Ibiza e Formentera, il nuovo singolo

Teresa in questi giorni ha fatto un countdown su Instagram assieme ai suoi follower e al suo fidanzato Andrea Dal Corso proprio per la pubblicazione di questa canzone che, come abbiamo detto, rispetta perfettamente il classico tormentone estivo. Teresa già da piccola sognava di fare la cantante e di lavorare nel mondo dello spettacolo. Arriva in televisione a 18 anni quando all’epoca scese le scale di Uomini e Donne per corteggiare Leonardo Greco. Subito dopo scende anche nel programma per Andrea Angelini ma anche quella volta nulla andò per il meglio e non fu la scelta. Divenne attrice e recitò in Reality di Paolo Sorrentino e nella fiction Sotto Copertura. Nel 2018, circa un anno fa, ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice e ha subito dopo intrapreso l’esperienza da tronista insieme a Mara Fasone. Alla fine del programma scelse Andrea dal Corso che lì per lì le disse di no, ma alcuni giorni dopo, una volta terminato il programma, decise di tornare sui suoi passi e di riprendersi la donna che amava. Ora i due sono felicemente fidanzati e trascorrono praticamente ogni giorno insieme condividendo momenti importanti come la pubblicazione del nuovo singolo di Teresa appunto, Ibiza e Formentera.

